«ПСЖ» – «Боруссия»: ставка Жорди Гратакоса на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «ПСЖ» – «Боруссия Дортмунд».
Ставка: победа «ПСЖ» за 1.75.
«Здесь тоже нет явного лидера, первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Боруссии». Гол, забитый Неймаром, может сыграть определяющую роль в этом противостоянии. У парижан прекрасный набор футболистов в атаке, но вот с защитой не всё так радужно. «ПСЖ» в Лиге чемпионов практически невозможно предсказать, они могут выдать потрясающий первый матч, но провалить второй, или наоборот. Связке Мбаппе — Неймар пора уже всерьёз побороться за главный клубный трофей Европы.
«Боруссия» в Германии показала свою силу и намерения на проход, дубль оформил Холланд, показывающий прекрасный футбол на старте своей карьеры. «Шмели» легко могут забить пару мячей, но и в обороне способны начудить, что добавляет интриги в эту пару.
«ПСЖ» будет владеть инициативой, мячом и создавать моменты. «Боруссия» же сыграет на контратаках в надежде на Холланда, Санчо и других игроков передней группы. Я думаю, что победу в этом матче одержит клуб из Парижа», — сказал Гратакос.
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