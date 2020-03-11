«Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз Виктора Гусева на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико».
Ставка: проход «Ливерпуля» за 2.05.
«Футболисты “Атлетико” выиграли дома в первой игре, но они наверняка помнят, что с ними случилось в прошлом году на этой же стадии. Год назад они победили “Ювентус” со счётом 2:0, но в ответном матче проиграли 0:3 и вылетели. Об этом нужно помнить.
Что касается последних матчей в национальных чемпионатах, “Ливерпуль” выиграл у “Борнмута”, тем самым прервав серию из поражений. Мы привыкли говорить о победных сериях “Ливерпуля”, но на данном отрезке сезона она заметно сбавили темп. Возможно, красные уже не очень серьёзно относятся к АПЛ, ведь чемпионство уже близко. “Атлетико” же сыграл на выходных с “Севильей” вничью.
У “Ливерпуля” главная проблема — это отсутствие Алиссона. Он не играл с “Борнмутом” и не выйдет с “Атлетико”. Хендерсон под вопросом. “Ливерпуль” потерпел первое поражение в чемпионате, вылетел из Кубка, была серия из трёх поражений в четырёх матчах — это последние результаты красных. Традиционно команды Клоппа не показывают своего максимального уровня в конце зимы, но уже ведь весна. Говорят, что устала средняя линия, великолепно выступая первую часть сезона. Мол, ушло везение, да и соперники нашли способы борьбы с этой машиной. Но даже если это и так, в ответной игре с “Атлетико” хозяева “Энфилда” всё равно покажут всё, на что способны.
Пропустив в первой игре, сейчас “Ливерпуль” пойдёт вперёд. А если уж первым забьёт снова “Атлетико”, то хозяевам придётся забивать уже несколько. Тем не менее я верю в “Ливерпуль”. Если кризис и присутствует, то пусть он возьмёт паузу на этой неделе. Я ставлю на проход “Ливерпуля” в следующий раунд», — сказал Гусев.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 11 марта 2020
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
- 10 марта 2020
-
22:15
-
21:45
-
21:15
-
21:00
-
20:15