«Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз Виктора Гусева на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико».



Ставка: проход «Ливерпуля» за 2.05.



«Футболисты “Атлетико” выиграли дома в первой игре, но они наверняка помнят, что с ними случилось в прошлом году на этой же стадии. Год назад они победили “Ювентус” со счётом 2:0, но в ответном матче проиграли 0:3 и вылетели. Об этом нужно помнить.



Что касается последних матчей в национальных чемпионатах, “Ливерпуль” выиграл у “Борнмута”, тем самым прервав серию из поражений. Мы привыкли говорить о победных сериях “Ливерпуля”, но на данном отрезке сезона она заметно сбавили темп. Возможно, красные уже не очень серьёзно относятся к АПЛ, ведь чемпионство уже близко. “Атлетико” же сыграл на выходных с “Севильей” вничью.



У “Ливерпуля” главная проблема — это отсутствие Алиссона. Он не играл с “Борнмутом” и не выйдет с “Атлетико”. Хендерсон под вопросом. “Ливерпуль” потерпел первое поражение в чемпионате, вылетел из Кубка, была серия из трёх поражений в четырёх матчах — это последние результаты красных. Традиционно команды Клоппа не показывают своего максимального уровня в конце зимы, но уже ведь весна. Говорят, что устала средняя линия, великолепно выступая первую часть сезона. Мол, ушло везение, да и соперники нашли способы борьбы с этой машиной. Но даже если это и так, в ответной игре с “Атлетико” хозяева “Энфилда” всё равно покажут всё, на что способны.



Пропустив в первой игре, сейчас “Ливерпуль” пойдёт вперёд. А если уж первым забьёт снова “Атлетико”, то хозяевам придётся забивать уже несколько. Тем не менее я верю в “Ливерпуль”. Если кризис и присутствует, то пусть он возьмёт паузу на этой неделе. Я ставлю на проход “Ливерпуля” в следующий раунд», — сказал Гусев.



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