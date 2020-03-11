«ПСЖ» — «Боруссия»: прогноз Константина Генича на матч плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Боруссия» (Дортмунд) в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: победа «ПСЖ» за 1.75.



«Официально утверждено, что матч в Париже пройдёт без зрителей. В первой игре «Боруссия» победила 2:1, дважды отличился Эрлинг Холанд. Результат, честно говоря, лично для меня неожиданный. Дортмундцы справились с атакой парижан, сыграли очень здорово.



Пусть и без зрителей, но Париж помощнее, чем Дортмунд. Мне кажется, все свои налоги «ПСЖ» уже заплатил в Лиге чемпионов, вылетая от «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Думаю, «ПСЖ» делает очень серьёзную ставку именно на этот турнир. Если они хотят подтвердить свои амбиции делом, а не только словами, то Мбаппе, Неймар и Ко должны обыгрывать Дортмунд, даже играя без зрителей.



Чистая победа «ПСЖ» оценивается очень хорошо — 1.75. И я думаю, что Париж вполне способен это сделать. Ну и я, может быть, рискнул бы ещё сыграть победу «ПСЖ» с форой (-1). Тут коэффициент уже 2.2. Почему бы не попробовать. 3:1, 4:2 — что-то такое может быть. Можно даже попробовать сыграть Париж через вариант «обе забьют», — сказал Генич.



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