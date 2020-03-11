«Ливерпуль» – «Атлетико»: прогноз Жорди Гратакоса на Лигу чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Ливерпуль» – «Атлетико Мадрид».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.95.
«Для меня эта пара — одна из самых интересных в плей-офф. После первого матча всё совсем не ясно. Изначально фаворитом был «Ливерпуль», но в Испании мадридцы победили всухую (1:0), это повысило их шансы на проход. Не стоит забывать, что встреча пройдёт на «Энфилде», где красные практически непобедимы. «Энфилд» – волшебное место, в котором часто происходят чудеса и невероятные спасения хозяев. Давление на гостей будет оказано феноменальное.
«Атлетико Мадрид» обладает огромным опытом и прекрасным составом. Симеоне умеет держать нужное преимущество, безусловно, он сделал выводы из прошлогоднего фиаско в Турине. «Матрасникам» важно отстоять стартовый натиск хозяев (первые 30-35 минут).
Предстоит невероятно интересная игра, для меня фаворитом являются мерсисайдцы, но им будет очень тяжело против такого неуступчивого соперника», — сказал Гратакос.
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