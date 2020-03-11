Хабиб — Тони Фергюсон: когда бой UFC 249, прогнозы и ставки букмекеров
Поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном в рамках бойцовского турнира UFC 249 запланирован на 18 апреля. Ориентировочное начало главного боя турнира UFC 249 — 6:00 мск. Прямая трансляция поединка запланирована на телеканале РЕН ТВ. Бой состоится в Нью-Йорке (США).
По оценке букмекеров, Хабиб — фаворит грядущего поединка. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.34, это примерно 70% вероятности. Сделать ставку на успех Фергюсона можно за 3.28 (30%).
За свою карьеру Хабиб Нурмагомедов провел 28 боев. Все 28 завершились победой российского бойца.
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Нурмагомедов — Фергюсон. Ставка на бой и прогноз на будущее Хабиба
Американец очень хорош, но хватит ли этого для победы над Хабибом?
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