«Спартак» — «Динамо»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 6-й матч серии 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина «Спартак» — «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Спартака» в основное время за 2.40.
«С турнирной точки зрения было, в общем-то, всё равно, кто победит в пятом матче. Кто бы ни победил, счёт все равно становится 3-2, следующий матч может стать последним, а седьмой так уж станет точно. Победило «Динамо», мог победить «Спартак» — так все матчи в этой серии и проходят. Сплошные если бы да кабы, да засчитай судьи первую спартаковскую шайбу, да сравняй красно-белые при двойном численном преимуществе… В итоге «Спартак» приставлен к стенке, и деваться ему больше некуда, хоть сезон уже нельзя назвать неудавшимся.
Что будет в шестом матче? Как уже было сказано, скорее всего, нас ждёт седьмая игра. Во-первых, потому что в этой серии, где вроде бы нет ни домашних матчей, ни выездных, свои игры никто не проигрывает. А в шестом матче хозяевами будут числиться спартаковцы. Во-вторых, потому что весы должны качнуться в другую сторону. Красно-белым терять нечего, а вот бело-голубые, имея в запасе двойной матчбол, всё равно будут о нём помнить как о шансе, отложенном про запас. Всё это и должно, по идее, опровергнуть известный постулат о победителе пятого матча как о победителе всей серии, не сможет, но и не помешает победе «Спартака» в шестой игре.
Итак, «Спартак» должен, хотя бы во имя своих болельщиков, в шестом матче расшибиться в лепёшку, выпрыгнуть из штанов и разорваться на части, но выиграть и сравнять счёт в серии. Совсем тихим голосом добавим: лишь для того, чтобы проиграть серию в седьмой игре, но это обсудим отдельно, накануне седьмого матча, если он вообще будет. Как победит «Спартак»? Да как угодно. Может даже в пятом овертайме, хотя лично мне кажется, что сможет управиться в основное время», — сказал Лебедев.
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