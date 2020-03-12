Биатлон. КМ-2020: прогноз Ольги Зайцевой на мужскую спринтерскую гонку в Контиолахти

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на мужской спринт в рамках этапа Кубка мира в Контиолахти.



Ставка: Мартен Фуркад в топ-3 за 2.50.



«Итак, наш биатлон продолжается. Спортсмены переехали в Контиолахти (Финляндия). Эта трасса славится одним из самых трудных рельефов. Смотрела репортажи по телевизору и видела, что сейчас там рыхлая трасса и очень мягкий снег, потому что стоит тёплая погода. Но может случиться так, что организаторы насыпят селитру для спринтов или естественным путем трасса подсохнет в течение ночи.



Первым номерам будет ещё более-менее бежать, а вот последним трудновато. Если смотреть на коэффициенты букмекеров, то лидеры видны, и я с ними соглашусь. Но хочется рискнуть, ведь это биатлон, и поставить в первую тройку Мартена Фуркада. Думаю, что в Нове-Месте он ошибся с выбором лыж. У него не очень хорошие были. У него был третий ход, и он сделал одну ошибку на стрельбе. Но у него есть все шансы оказаться в тройке в Контиолахти. К тому же он хорошо проходит подъёмы. У него отличная техника для такого рельефа.



Также хотела бы обратить внимание на немецкого спортсмена Бенедикта Долля. В Нове-Месте он настрелял два штрафа и показал шестой ход. Кюн и Долль — эти спортсмены в принципе неплохо пробежали. Но Кюн медленно стреляет на рубеже и за счёт этого проигрывает, а Долль быстро стреляет и бежит. Думаю, что он настроится на борьбу. Сейчас он смотрится неплохо. Есть все шансы заехать в первую шестёрку», — сказала Зайцева.



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