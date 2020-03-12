Эксперты: шансы «Атлетико» выиграть Лигу чемпионов после победы над «Ливерпулем» — 6%

Вчера мадридский «Атлетико» в дополнительное время обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:2 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. После этого матча букмекеры обновили линию на победителя турнира.
По оценке аналитиков, фавориты турнира — английский «Манчестер Сити» и немецкая «Бавария». У них почти равные шансы на победу. Поставить на победу англичан можно с коэффициентом 3.40, это примерно 23% вероятности. Шансы немецкого клуба оцениваются коэффициентом 3.90 (22%).
Сделать ставку на успех «ПСЖ», прошедшего «Боруссию», можно с коэффициентом 6.00 (15%). Поставить на триумф «Барселоны» можно за 7.50 (12%).
Шансы «Атлетико», выбившего из турнира команду Юргена Клоппа, эксперты оценили коэффициентом 14.00. Это соответствует 6% вероятности. Такие же шансы, по оценке букмекеров, у «Ювентуса» и «РБ Лейпциг», также уже прошедшего в 1/4 финала.
Сделать ставку на «Аталанту» можно с коэффициентом 20.00 (5%).Вероятность успеха «Реала» аналитики оценили коэффициентом 33.00 (3%). В явных аутсайдерах — «Лион» (100.00) и «Челси» (300.00).
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