«Олимпиакос» — «Вулверхэмптон»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон».
Ставка: «Олимпиакос» забьёит минимум 2 мяча за 3.53.
«Владелец «Олимпиакоса» заболел коронавирусом, теперь из-за этого пострадали «Арсенал» и «Ноттингем», много чего произошло. Если говорить об игре, то «Олимпиакос» поразил победой над «Арсеналом». Осознание того, что они выбили большую лондонскую команду, поможет им в продвижении вперёд.
«Олимпиакос» дома играет круто. И если вы следили за тем, что происходило в Лиге чемпионов, то команда забивала и «Баварии», и «Тоттенхэму» больше одного мяча. Теперь приезжает «Вулверхэмптон», который на выезде играет не очень здорово и пропускает пачками. Поэтому с учётом голевой формы хозяев возьму их тотал больше 1.5 за 3.53», — сказал Казанский.
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