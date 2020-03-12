«Спартак» — «Динамо»: прогноз Владимира Вуйтека на игру Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Спартак» — «Динамо».



Ставка: победа «Динамо» с учётом ОТ за 1.80.



«Уверен, что «Динамо» как минимум не проиграет в основное время в предстоящем матче. Да и в целом я думаю, что динамовцы смогут закончить серию в шестой игре. Пока в этом противостоянии клубы побеждают на своих площадках. Конечно, оба коллектива играют в Москве, поэтому деление на домашние и выездные встречи весьма условно, но порядок выхода звеньев на лёд очень важен, хозяева могут подстраиваться под гостей. Поставлю на то, что тенденция побед хозяев в этой серии прервётся в предстоящем матче. Если «Спартак» пропустит быструю шайбу или «Динамо» поведёт со счётом 2:0, то подопечным Знарка будет очень тяжело спасти этот поединок. Плюс «Спартаку» будет психологически тяжелее, они проигрывают в серии.



В каждом матче серии была упорная борьба, в том числе и в предыдущей встрече, в которой солидную разницу в счёте динамовцы смогли себе обеспечить за счёт голов в пустые ворота, когда хоккеисты «Спартака» отчаянно пошли в атаку и хотели отыграться. Предстоящий матч, на мой взгляд, будет развиваться по схожему сценарию. Может быть, хоккеисты обеих команд станут действовать даже более осторожно, ведь цена ошибки сейчас очень высока, особенно для «Спартака», — сказал Вуйтек.



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