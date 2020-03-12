«Башакшехир» — «Копенгаген»: прогноз Эльвина Керимова на игру 1/8 финала Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на 1-й матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Башакшехир» — «Копенгаген».



Ставка: «Башакшехир» забьёт минимум 2 мяча за 2.01.



«Башакшехир» лидирует в чемпионате Турции и является единственным представителем страны на стадии 1/8 финала Лиги Европы. В предыдущем раунде стамбульцы прошли «Спортинг», взяв реванш у португальцев после чувствительного поражения на выезде (первый матч — 1:3, второй — 4:1 в д.в.).



У турок фантастическую форму набрал Демба Ба, который в 15 стартовых турах Суперлиги забил лишь 1 мяч, а начиная с 16-го — 7 (и сделал 4 результативные передачи). На минувших выходных в Измире во встрече с «Гезтепе» сенегалец забил сам и оформил 2 ассиста, а команда Окана Бурука победила 3:0.



«Копенгаген» в минувший уик-энд впервые в сезоне проиграл дома в матче чемпионата Дании — команда Столе Сольбаккена уступила «Хорсенсу» 0:1 и отстала от лидирующего «Мидтьюлланда» на 12 очков. Это поражение стало продолжением неудачной серии столичного клуба, ведь в середине прошлой недели «Копенгаген» вылетел из Кубка страны, проиграв «Ольборгу» 0:2.



В четырёх последних матчах во всех турнирах турки забили 12 мячей (11 в основное время). Команда Окана Бурука играет в своё удовольствие. Группа атаки «Башакшехира» — Кривелли, Вишча, Ба — разрывает любую оборону на уровне чемпионата и ЛЕ. Если учесть игровые проблемы «Копенгагена» и тот факт, что матч пройдёт со зрителями (президент стамбульского клуба призвал всех любителей футбола, включая фанатов «Галатасарая», «Фенера» и «Бешикташа», прийти и поддержать последнюю турецкую команду в еврокубках), я думаю, хозяева выдадут результативный матч. Мой прогноз — индивидуальный тотал «Башакшехира» больше 1.5 гола за 2.01», — сказал Керимов.



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