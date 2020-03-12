ЛАСК – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на игру плей-офф Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 ЛАСК – «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «МЮ» за 1.95.
«Манчестер Юнайтед» и в Лиге Европы, и в Англии в последнее время выглядит собранно, целостно и понятно. То, что первая игра будет на выезде, может стать преимуществом для «Юнайтед» конкретно в этой паре.
Почему? Потому что дома пришлось бы играть в более эмоциональный и открытый футбол. Здесь надо ставить на ТМ (2.5) и на то, что ЛАСК не забьёт, а «Юнайтед» победит.
Да, ЛАСК в последних матчах в Лиге Европы не проигрывал, но и соперники у него были другого класса. Думаю, австрийцы достигли своего пика в этом турнире и не способны показать что-то большее», — сказал Казаков.
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