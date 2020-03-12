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Вакансия: ФОНБЕТ ищет главного редактора/директора по контенту

Вакансия: ФОНБЕТ ищет главного редактора/директора по контенту
Ставки / Прогнозы

ФОНБЕТ ищет на полную занятость руководителя отдела «Контент». Компания рассмотрит кандидатов с опытом работы от трёх лет.

Задачи:

  • Контроль качества всех выпускаемых материалов.
  • Проработка концепции подачи материала (поддержание Tone of Voice лидера на букмекерском рынке).
  • Выпуск новостного контента (соцсети, сайты, приложения, и т.д.).
  • Координация работы журналистов, корректоров и редакторов.
  • Формирование краткосрочного и долгосрочного плана работы отдела.
  • Выпуск ежемесячной газеты «Фонбет».
  • Координация всех публикаций на информационном спортивном ресурсе, принадлежащем «Фонбет».

Пожелания к опыту:

  • Опыт работы шеф-редактором / главным редактором от двух лет.
  • Опыт работы в спортивном издании будет преимуществом.
  • Опыт запуска и курирования проектов (project management).
  • Опыт управления малыми группами.
  • Опыт в построении работы отдела.

Условия:

  • Официальное трудоустройство.
  • Мотивация: оклад + премии.
  • Современный офис в одной из башен Москва-Сити.
  • Benefits: питание, частичная оплата фитнеса в любом клубе World Class.
  • Билеты на спортивные мероприятия.
  • Возможность совмещать работу и увлечением спортом.

Условия работы обсуждаются на собеседовании.

Направляйте резюме письмом с темой «Руководитель отдела Контент» на электронную почту adurakova@bkfon.ru.

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