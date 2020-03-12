Вакансия: ФОНБЕТ ищет главного редактора/директора по контенту

ФОНБЕТ ищет на полную занятость руководителя отдела «Контент». Компания рассмотрит кандидатов с опытом работы от трёх лет.

Задачи:

Контроль качества всех выпускаемых материалов.

Проработка концепции подачи материала (поддержание Tone of Voice лидера на букмекерском рынке).

Выпуск новостного контента (соцсети, сайты, приложения, и т.д.).

Координация работы журналистов, корректоров и редакторов.

Формирование краткосрочного и долгосрочного плана работы отдела.

Выпуск ежемесячной газеты «Фонбет».

Координация всех публикаций на информационном спортивном ресурсе, принадлежащем «Фонбет».

Пожелания к опыту:

Опыт работы шеф-редактором / главным редактором от двух лет.

Опыт работы в спортивном издании будет преимуществом.

Опыт запуска и курирования проектов (project management).

Опыт управления малыми группами.

Опыт в построении работы отдела.

Условия:

Официальное трудоустройство.

Мотивация: оклад + премии.

Современный офис в одной из башен Москва-Сити.

Benefits: питание, частичная оплата фитнеса в любом клубе World Class.

Билеты на спортивные мероприятия.

Возможность совмещать работу и увлечением спортом.

Условия работы обсуждаются на собеседовании.



Направляйте резюме письмом с темой «Руководитель отдела Контент» на электронную почту adurakova@bkfon.ru.