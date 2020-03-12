Вакансия: ФОНБЕТ ищет главного редактора/директора по контенту
ФОНБЕТ ищет на полную занятость руководителя отдела «Контент». Компания рассмотрит кандидатов с опытом работы от трёх лет.
Задачи:
- Контроль качества всех выпускаемых материалов.
- Проработка концепции подачи материала (поддержание Tone of Voice лидера на букмекерском рынке).
- Выпуск новостного контента (соцсети, сайты, приложения, и т.д.).
- Координация работы журналистов, корректоров и редакторов.
- Формирование краткосрочного и долгосрочного плана работы отдела.
- Выпуск ежемесячной газеты «Фонбет».
- Координация всех публикаций на информационном спортивном ресурсе, принадлежащем «Фонбет».
Пожелания к опыту:
- Опыт работы шеф-редактором / главным редактором от двух лет.
- Опыт работы в спортивном издании будет преимуществом.
- Опыт запуска и курирования проектов (project management).
- Опыт управления малыми группами.
- Опыт в построении работы отдела.
Условия:
- Официальное трудоустройство.
- Мотивация: оклад + премии.
- Современный офис в одной из башен Москва-Сити.
- Benefits: питание, частичная оплата фитнеса в любом клубе World Class.
- Билеты на спортивные мероприятия.
- Возможность совмещать работу и увлечением спортом.
Условия работы обсуждаются на собеседовании.
Направляйте резюме письмом с темой «Руководитель отдела Контент» на электронную почту adurakova@bkfon.ru.
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