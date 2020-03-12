ЛАСК — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Неценко на Лигу Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на 1-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 ЛАСК — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и меньше 4 мячей в матче за 2.30.



«Австрийцы кометой ворвались в европейский футбол, лишь три года назад вернувшись в Бундеслигу. При этом в первый сезон они стали четвёртыми, потом вторыми, а сейчас сместили с трона «РБ Зальцбург» и спешат к чемпионству. Очень дерзкая команда Валерьена Исмаэля разгромила в группе ПСВ и «Спортинг», а в плей-офф уже высадила на обочину «АЗ Алкмар», который может выиграть чемпионат Нидерландов. Но есть масса причин считать, что дома ЛАСК не сумеет обыграть даже неоптимальный состав «МЮ».



ЛАСК демонстрирует коллективный футбол, но перед игрой с англичанами остался без четырёх (!!!) игроков стартового состава, включая одну из звёзд вингера Гойгингера, порвавшего кресты на ровном месте в последнем матче чемпионата. Во всех соревнованиях у него было 16 (9+7) очков по системе «гол + пас». Вне игры также оказались ещё три защитника — травмированный Поцманн и дисквалифицированные Визингер и Филипович. Кроме того «МЮ» не проиграл в еврокубках ни одного из 8 (=7=1) матчей с австрийскими клубами и не пропустил ни одного гола в гостях.



Сейчас у «МЮ» тоже есть потери. В лазарете Погба, Рэшфорд и даже Марсьяль. Но впереди есть Фернандеш и Игало с юным Гринвудом. Наверняка встреча не получится результативной, но «Юнайтед» в ней не проиграет. Добавим сюда фактор пустых трибун и поймём, что ЛАСКу будет чрезвычайно трудно даже забить опытным англичанам, переживающим отличный период с Сульшером», — сказал Неценко.



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ЛАСК — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: австрийцы покажут Сульшеру зубы в первом матче ЛЕ Чёрно-белые выиграли все три домашних матча в группе с общим счётом 8:1.