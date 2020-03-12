«Вольфсбург» — «Шахтёр»: прогноз Эльвина Керимова на первый матч 1/8 финала Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на 1-й матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Вольфсбург» — «Шахтёр».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.22.



«Вольфсбург» — очень прагматичная команда, которая умеет подстраиваться под своих соперников. Это мы видели в последнем матче с «Лейпцигом». «Вольфсбург» не позволил забить сопернику. Кстати, в первом тайме даже играл острее в атаке и мог открыть счёт, но в итоге нулевая ничья, которой был доволен главный тренер команды.



«Вольфсбург» не так часто добирается до 1/8 финалов еврокубков. В этом смысле у «Шахтёра» есть преимущество. Донецкий клуб регулярно играет и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. В этом сезоне успел поиграть в Лиге чемпионов. Сейчас в Лиге Европы, где в 1/16 финала сумел пройти «Бенфику». Мне кажется. Этот соперник более сложный был.



«Вольфсбург» прошёл «Мальмё». У «Шахтёра» был более серьёзный оппонент, и в Лиссабоне удалось отыграться с 1:3. У «Шахтёра» преимущество не только в опыте. Очень сильный состав. Есть талантливые и техничные легионеры у Луиша Каштру, есть свой стиль, есть желание играть в атаку как дома, так и в гостях. Я рассчитываю на зрелищную игру «Шахтёра».



Мне кажется, что «горняки» должны понимать, что в первом выездном матче надо обязательно забивать. Тогда соперник окажется в сложном положении. Я возьму в некотором роде рискованную ставку, но она может пройти, учитывая стиль игры «Шахтёра», который и в чемпионате Украины много забивает.



Я возьму тотал голов больше 2.5 и «обе забьют». «Вольфсбург» дома тоже будет вынужден играть в атаку. Где, если не дома, пытаться оформлять какой-то задел перед ответным матчем», — сказал Керимов.