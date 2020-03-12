Финляндия — Россия: дата и время матча, где будет игра Евро-2020

С 12 июня по 12 июля 2020 года пройдёт чемпионат Европы по футболу. Сборная России попала в группу B, где также выступят команды Бельгии, Дании и Финляндии.



Свой второй матч на турнире команда Станислава Черчесова проведёт 17 июня в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Соперником сборной России станет команда Финляндии. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.



Обе команды заняли второе место в своей отборочной группе на Евро-2020. Россияне пропустили вперёд сборную Бельгии, финны же оказались позади Италии. Зато сборная Суоми опередила команды Греции, Боснии и Герцеговины, Армении и Лихтенштейна.



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