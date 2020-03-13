«Ахмат» — «Динамо»: прогноз Валерия Непомнящего на матч РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Динамо».



Ставка: победа «Ахмата» с форой (0) за 1.93.



«Динамо», несмотря на победу в предыдущем туре, очень разочаровало. Москвичи провели два разных тайма. В первом преимущество было на их стороне, а второй тайм они провалили, играли невнятно, на удержание. «Динамо» ещё не нашло свою игру.



Обе команды не забивают много голов, поэтому я ожидаю увидеть равный матч, но всё же предпочтение отдаю хозяевам. «Ахмат» понравился в матче против «Локомотива» как по игре, так и по движению», — сказал Непомнящий.



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звездами спорта — и бонусы букмекеров!

«Ахмат» — «Динамо». Прогноз: бело-голубые снова не смогут победить при судействе Мешкова Динамовцы не выигрывали в Грозном с 2012 года, когда дубль оформил Кевин Кураньи.