«Ахмат» — «Динамо»: прогноз Валерия Непомнящего на матч РПЛ
Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Динамо».
Ставка: победа «Ахмата» с форой (0) за 1.93.
«Динамо», несмотря на победу в предыдущем туре, очень разочаровало. Москвичи провели два разных тайма. В первом преимущество было на их стороне, а второй тайм они провалили, играли невнятно, на удержание. «Динамо» ещё не нашло свою игру.
Обе команды не забивают много голов, поэтому я ожидаю увидеть равный матч, но всё же предпочтение отдаю хозяевам. «Ахмат» понравился в матче против «Локомотива» как по игре, так и по движению», — сказал Непомнящий.
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Динамовцы не выигрывали в Грозном с 2012 года, когда дубль оформил Кевин Кураньи.
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