Букмекеры обрушили коэффициент на победу Левандовского в споре бомбардиров ЛЧ

После того как дортмундская «Боруссия» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «ПСЖ», букмекеры резко снизили коэффициент на победу в гонке бомбардиров польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.
Сейчас поставить на победу поляка можно с коэффициентом 1.05. Это примерно 88% вероятности. У Левандовского на счету 10 забитых мячей. К тому же «Бавария» наверняка пройдёт в четвертьфинал, поскольку в первом матче мюнхенцы переиграли лондонский «Челси» со счётом 3:0.
За 26.00 можно сделать ставку на Лионеля Месси или Рахима Стерлинга. У аргентинца сейчас всего 2 мяча на счету, у англичанина — 5 голов. За 31.00 можно поставить на одноклубника Левандовского — Сержа Гнабри, который в текущем розыгрыше Лиги чемпионов забил уже 6 мячей.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 13 марта 2020
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 марта 2020
-
20:30
-
19:00
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:04
- 11 марта 2020
-
22:15
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
19:00