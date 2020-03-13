Букмекеры обрушили коэффициент на победу Левандовского в споре бомбардиров ЛЧ

После того как дортмундская «Боруссия» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «ПСЖ», букмекеры резко снизили коэффициент на победу в гонке бомбардиров польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.



Сейчас поставить на победу поляка можно с коэффициентом 1.05. Это примерно 88% вероятности. У Левандовского на счету 10 забитых мячей. К тому же «Бавария» наверняка пройдёт в четвертьфинал, поскольку в первом матче мюнхенцы переиграли лондонский «Челси» со счётом 3:0.



За 26.00 можно сделать ставку на Лионеля Месси или Рахима Стерлинга. У аргентинца сейчас всего 2 мяча на счету, у англичанина — 5 голов. За 31.00 можно поставить на одноклубника Левандовского — Сержа Гнабри, который в текущем розыгрыше Лиги чемпионов забил уже 6 мячей.



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