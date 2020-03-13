«Ахмат» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: «Динамо» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.10.
«Ахмат» упал на последнее место после победы «Сочи» над «Оренбургом». Срочно нужно побеждать «Динамо». Там вообще сумасшедшая плотность в нижней части таблицы. Даже «Спартак» подвис. Но и «Динамо», конечно, не желает проигрывать. У него появился шанс попасть в зону еврокубков.
«Ахмат» играет дома, но уже давно в Грозном трибуны не заполняются. К сожалению. Не знаю, с чем это связано. Но началось это не в этом сезоне даже. Интерес угасает. Но сейчас команда очень нуждается в поддержке. Реально «Ахмат» может вылететь.
Что касается «Динамо», то я бы отметил два момента. У команды очень длинная «скамейка»: Шиманьски, Игбун, Нойштедтер могут выходить со скамейки, да и не только они. Ну и, конечно, надо отметить Комличенко. Пришёлся он ко двору. Моменты были уже в первой игре, а во второй он забил «Тамбову» победный мяч в стиле Ибрагимовича.
Для меня «Динамо» предпочтительнее «Ахмата», но игра будет сложной, грозненцы будут цепляться, им некуда отступать. При этом открытого футбола здесь не жду, хоть «Ахмату» и надо выигрывать. Раскрываться опасно. У «Динамо» очень быстрая и квалифицированная атака.
Выберу здесь ставку «Динамо» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча», — сказал Титов.
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