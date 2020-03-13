Финляндия — Россия: ставки, прогнозы и коэффициенты на матч Евро-2020

С 12 июня по 12 июля 2020 года пройдёт чемпионат Европы по футболу. Сборная России попала в группу B, где также выступят команды Бельгии, Дании и Финляндии.



Второй матч на турнире команда Станислава Черчесова проведёт 17 июня в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе. Соперником сборной России станет команда Финляндии. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.



По оценке букмекеров, россияне — фавориты матча. Поставить на победу России можно за 1.65. Это примерно 57% вероятности. Сделать ставку на сборную Финляндии предлагается с коэффициентом 5.75 (17%). На ничью можно поставить за 3.65 (26%).



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