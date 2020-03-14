Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Главная / Ставки / Новости /

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: когда бой, где смотреть, прогнозы на UFC 249

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: когда бой, где смотреть, прогнозы на UFC 249
Ставки / Прогнозы 0

Поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном в рамках бойцовского турнира UFC 249 запланирован в ночь с 18 на 19 апреля. Ориентировочное начало главного боя турнира UFC 249 — 6:00 мск. Прямая трансляция поединка запланирована на телеканале РЕН ТВ. Бой состоится в Нью-Йорке (США).

По оценке букмекеров, Хабиб — фаворит грядущего поединка. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.34, это примерно 70% вероятности. Сделать ставку на успех Фергюсона можно за 3.28 (30%).

За свою карьеру Хабиб Нурмагомедов провел 28 боев. Все 28 завершились победой российского бойца.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Нурмагомедов — Фергюсон. Ставка на бой и прогноз на будущее Хабиба
Американец очень хорош, но хватит ли этого для победы над Хабибом?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020