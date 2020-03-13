«Ахмат» — «Динамо»: прогноз Александра Неценко на игру Российской Премьер-Лиги

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Ахмат» — «Динамо».
Ставка: «Динамо» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.77.
«Грозненцы с Игорем Шалимовым совершили падение на последнее место турнирной таблицы. С новым наставником пока удалось выиграть всего 2 матча из 10, но оба на выезде. Если брать домашнюю форму, то она пока при Шалимове довольно скромна – всего 4 очка из 24 возможных (=4-2). «Динамо» после паузы в чемпионате сумело с трудом обыграть «Тамбов», до этого вчистую уступив «Спартаку». По игре бело-голубые смотрелись прилично, а Комличенко сделал разницу, но победа получилась выстраданной.
При Шалимове в матчах «Ахмата» ни разу не забивалось больше 3,5 мяча, да и то максимум выбивался всего раз, когда грозненцы проиграли на выезде Оренбургу – 1:2. В матчах с участием «Динамо» не пробивался тотал больше 3,5 мяча уже 11 туров подряд. При Новикове «Динамо» на выезде одержало три победы подряд (ЦСКА, «Рубин», «Локомотив»), уступив в чужих стенах только «Зениту». Предлагаю поставить на то, что «Динамо» всё же в Грозном не проиграет, а тотал не превысит 3,5 мяча», — сказал Неценко.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 13 марта 2020
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 марта 2020
-
20:30
-
19:00
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:04
- 11 марта 2020
-
22:15
-
21:45
-
21:30
-
21:00