«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Валерия Непомнящего на игру РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак».
Ставка: обе забьют за 1.95.
«Спартак» в матче с «Краснодаром» показал не лучшую игру. Сейчас в игре красно-белых нет стабильности и они не показывают того уровня игры, которого от них ожидают. Это проверка для Тедеско, ему важно понимать, что только на кураже не получится выигрывать в каждом матче. Бакаев не сыграл на высоком уровне, и игра поблёкла у «Спартака».
«Оренбург» уверенно выиграл у «Арсенала», а затем разгромно проиграл «Сочи». Непонятно, чего ожидать от команды Емельянова в этом матче.
Игра будет непростая для обеих команд. Фаворитом считается «Спартак», но так как игра пройдёт на синтетическом поле, шансы уравниваются. Команды не отличаются надёжной игрой в обороне, поэтому я думаю, что в этом матче голы будут в обе стороны», — сказал Непомнящий.
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