Эксперты оценили шансы «Спартака» победить «Оренбург» в матче 22-го тура чемпионата России

14 марта в матче 22-го тура чемпионата России «Оренбург» примет «Спартак». Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей, сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38 (40%). Успех «Оренбурга» оценён букмекерами коэффициентом 3.34 (30%).

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России 14 марта «Оренбург» — «Спартак» не получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.34, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.28 (30%).

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