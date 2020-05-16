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«Боруссия» Д — «Шальке-04»: аналитики назвали фаворита рурского дерби чемпионата Германии

«Боруссия» Д — «Шальке-04»: аналитики назвали фаворита рурского дерби чемпионата Германии
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Дортмундская «Боруссия» в матче 26-го тура чемпионата Германии примет 16 мая «Шальке-04». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз.

Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Люсьена Фавра в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех команды Давида Вагнера оценена букмекерами коэффициентом 6.95. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Букмекеры считают, что матч немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Шальке» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют дортмундцы, сыграет коэффициент 1.08. Гол клуба из Гельзенкирхена доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.

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