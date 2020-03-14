Эксперты не сомневаются в победе «Зенита» в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом»
В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги 14 марта «Зенит» принимает «Урал». Начало — в 16:30. В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер».
Эксперты считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Сергея Семака в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех команды Дмитрия Парфёнова оценен букмекерами коэффициентом 12.80.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.92, тотал меньше — за 1.98. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.07. Гол команды из Екатеринбурга оценен букмекерами коэффициентом 2.32.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
«Зенит» — «Урал». Прогноз: Дзюба поможет Семаку вернуться в победную колею
В 13 играх с екатеринбуржцами сине-бело-голубые одержали 12 побед.
Читайте также
- 14 марта 2020
-
12:00
-
11:40
-
11:10
-
10:55
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:20
-
09:01
-
08:40
-
08:00
-
00:56
- 13 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 марта 2020
-
20:30
-
19:00
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
15:30
Партнерский контент