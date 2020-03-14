Эксперты не сомневаются в победе «Зенита» в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом»

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги 14 марта «Зенит» принимает «Урал». Начало — в 16:30. В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер».

Эксперты считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Сергея Семака в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех команды Дмитрия Парфёнова оценен букмекерами коэффициентом 12.80.

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.92, тотал меньше — за 1.98. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.07. Гол команды из Екатеринбурга оценен букмекерами коэффициентом 2.32.

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