«Зенит» — «Урал»: прямая трансляция, где смотреть онлайн, во сколько начало, кто победит

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги 14 марта «Зенит» примет «Урал». Начало игры — в 16:30. В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер».



Эксперты в своих прогнозах считают явным фаворитом хозяев, поставить на победу подопечных Сергея Семака в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех команды Дмитрия Парфёнова оценён букмекерами коэффициентом 12.80.



Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Урал» получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.92, а тотал меньше — за 1.98. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.07. Гол команды из Екатеринбурга оценён букмекерами коэффициентом 2.32.



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