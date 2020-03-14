«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 22-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Спартак» в 22-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Оренбург» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.78.



«В Европе в эти выходные практически никто в футбол не играет. РПЛ же на паузу не ушла. Московский «Спартак» после поражения от «Краснодара» отправляется в гости к «Оренбургу», который в доигранном на неделе матче пропустил 5 мячей от «Сочи». Безвольно, конечно, «Оренбург» сыграл, забил в свои ворота. Выглядела команда Константина Емельянова не лучшим образом.



Но у себя дома, на искусственном поле, «Оренбург» — совсем другая сила, совсем иначе играет: интенсивно, в прессинг. «Спартаку» будет сложно. Надо помнить и об отсутствии Романа Зобнина, удалённого в прошлом туре. Кроме того, «Спартак» — даже с Тедеско — настолько непредсказуем, что он сам не понимает, в каком матче у него дела пойдут очень хорошо, а в каком — не очень.



Разумеется, на искусственном поле «Спартаку» будет сложно. В прошлом году команда там проиграла и лишилась прямой путёвки в Лигу Европы. В первом круге, ещё при Кононове, «Оренбург» обыграл «Спартак» в Москве — 2:1. В общем, веду к тому, что «Оренбург» имеет неплохие шансы.



Я думаю, что «Спартак» не отойдёт от игры в три центральных защитника. «Оренбург» какие-то корректировки сделает по сравнению с игрой против «Сочи». Но много голов ждать не стоит. Я верю в «Оренбург» и взял бы «Оренбург» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.78».



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