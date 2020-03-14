«Оренбург» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата» на матч 22-го тура РПЛ 14 марта 2020 года

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Спартак» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Спартака» за 2.38.



«На этот раз соперник «Спартака» гораздо скромнее трёх предыдущих: поставить «Оренбург» в один ряд с «Динамо», ЦСКА и «Краснодаром» явно нельзя. Зимой тут сменился главный тренер — в «Сочи» перебрался Владимир Федотов, с именем которого тесно связан самый успешный период в истории клуба. Под руководством Константина Емельянова март начался вроде бы неплохо: в трёх турах набрано четыре очка. Для находящейся рядом с зоной стыков команды это нормальный результат.



А вот с качеством футбола всё не так однозначно. В Самаре «Оренбург» с середины первого тайма действовал в большинстве, а в итоге едва-едва спасся при блёклой игре (1:1). Дальше была победа над крепким «Арсеналом» (2:0): первый гол состоялся после чудовищной ошибки Михаила Левашова, а второй гол туляки пропустили уже в меньшинстве. Справедливости ради следует отметить, до этого моментов у них имелось не много.



На десерт случилось странное поражение от «Сочи» (1:5), где в ворота гостей залетало всё возможное и невозможное. Перенесённая игра 18-го тура РПЛ состоялась 11 марта, то есть подопечные Доменико Тедеско имели два бонусных дня на восстановление. Играть в плотном режиме (третий матч за семь суток) «Оренбург» не привык, а «скамейка» у Емельянова откровенно коротковата.



Потому логичнее отталкиваться от гостей. Потеря Зобнина наверняка повлияет на «Спартак», но преимущество в индивидуальном мастерстве и два лишних дня отдыха кажутся значимыми факторами. Если вы не любите рисковать, возьмите П2 с нулевой форой за 1.68. Очки красно-белые наверняка зацепят. Вариант посмелее — лобовая победа москвичей за коэффициент 2.38».



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