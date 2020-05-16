«Боруссия» Д — «Шальке»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Шальке-04» в 26-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: второй тайм окажется результативнее первого за 2.06.



«Мы очень долго ждали и теперь наконец дождались! Конечно, крайне сложно понять, в каком состоянии сейчас находятся команды, которые долго не играли, но мы постараемся сделать прогноз на рурское дерби между дортмундской “Боруссией” и “Шальке”.



Конечно, до вынужденного перерыва дортмундцы смотрелись намного лучше принципиального соперника. Это подтверждают не только качество игры и результаты, но и лучшее положение в турнирной таблице. Однако “Боруссия” подходит к грядущему противостоянию ослабленной из-за травм ведущих центральных полузащитников Акселя Витселя и Эмре Джана. Пока не очень понятно, как именно без них будет действовать команда.



“Шальке” является одной из тех команд, которым вынужденная и неожиданная пауза должна была пойти только на пользу. У клуба из Гельзенкирхена было очень много травмированных футболистов. Некоторые из них уже вернулись в строй, поэтому главному тренеру Дэвиду Вагнеру будет проще выбирать состав на матч. К тому же, не стоит забывать, что “Шальке” — довольно квалифицированная команда, которая отлично умеет использовать контратаки.



Мне кажется, что небольшим фаворитом все же стоит считать дортмундцев. Однако их уже не будет гнать вперед многотысячная армия фанатов. Матч пройдет без зрителей, а в Германии к этому вообще не привыкли, ведь даже маленькие клубы могут похвастать хорошей посещаемостью.



Думаю, что сначала будет тактическое сражение тренеров. Командам нужно привыкнуть к футболу после паузы, а дальше уже пойдут замены, моменты, кому-то придется раскрываться. Именно поэтому советую поставить на то, что второй тайм окажется результативнее первого».



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