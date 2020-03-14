«Зенит» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Урал» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Зенита» с форой (–2) за 2.55.



«Здесь «Урал» может попасть под горячую руку. «Зенит» в двух матчах после возобновления чемпионата дома не может забить. 180 минут без голов у себя — это нонсенс. Видно, что в игре с «Уфой» был тяжеловат Артём Дзюба. Может, это связано с травмой. Или нагрузка после сборов только переваривается. Но «Уфа» отстояла ничью. Если «Зенит» и в третий раз не сумеет выиграть дома, то конкуренты могут уже вплотную подобраться.



«Зениту» важно уже забить мяч — не так важно, какой именно, и после этого всё пойдет как по маслу. Третий домашний матч подряд, надо взять себя в руки и показать качественный футбол, острый, напористый. «Урал» всё-таки не так хорош в обороне, как «Уфа» или «Локомотив», поэтому вряд ли ему удастся сдержать напор петербуржцев. А за первым мячом пойдут и другие.



Так что в этом матче возьму победу «Зенита» с форой (–2). Раз уж «Сочи» дома выиграл у уральцев со счётом 2:0, то и «Зенит» способен выиграть с разницей минимум в два гола».



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