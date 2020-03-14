«Арсенал» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Туле

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Рубин» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Арсенала» за 2.40.
«У «Рубина» были большие проблемы с атакой в первой части сезона. Все думали, что придёт Слуцкий и ситуация быстро поменяется, команда начнёт забивать. Но пока улучшений особых не видно. Не так много команда создаёт, но где-то ей и не везёт. В итоге мы видим «Рубин» в зоне вылета. Для него сейчас каждый матч как решающий. Нужно прибавлять.
«Арсенал» же после осечки в Оренбурге, конечно, захочет реабилитироваться. Тула достаточно хорошо смотрелась в Сочи, добыла там победу в компенсированное время. Луценко в полном порядке. У него замечательное голевое чутье, он отлично цепляется за мячи. А в этом сезоне и с реализацией у него все неплохо.
По организации игры на данный момент «Арсенал» — более классная команда. Возможно, со временем «Рубин» и добавит, но пока особых сдвигов нет. В Туле всем играть сложно. Многие команды там теряли очки, в том числе гранды. Так что для меня «Арсенал» — фаворит, ставлю на его победу».
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