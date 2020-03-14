«Зенит» — «Урал»: ставка Владислава Радимова на матч 22-го тура РПЛ

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Урал».



Ставка: победа «Зенита» с форой (–1.5) за 1.93.



«Зенит» должен выигрывать, причём уверенно. «Урал» — не «Уфа», которая всей командой играет от обороны. Екатеринбуржцы просто не умеют этого делать. Отсюда могу сделать вывод, что у «Зенита» будет гораздо больше пространства на чужой половине. Учитывая мастерство игроков из Питера, думаю, «Зенит» порадует болельщиков большим количеством голов в ворота соперника.



«Зенит» не смог выиграть 2 матча после перерыва, при этом команда не забила ни одного мяча. Думаю, это связано во многом с плохой формой Артема Дзюбы, он только восстановился после травмы, а также с повреждением Сердара Азмуна. Однако сейчас Дзюба наберет нужные кондиции, к тому же матчи идут раз в неделю, у футболистов есть время для подготовки к очередному матчу. «Урал» — не та команда, которая может доставить подопечным Семака какие-то проблемы, а значит, «Зенит» сможет уверенно выиграть».



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