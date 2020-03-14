«Арсенал» Тула — «Рубин»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 22-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Рубин» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Арсенала» с нулевой форой за 1.59.



«Думаю, что обе команды будут играть в атакующий футбол. Обеим командам нужны очки, поэтому никто отсиживаться в обороне не станет. Считаю в этом матче фаворитом «Арсенал». Команда Черевченко играет слаженно, но у неё есть проблемы с реализацией моментов.



В двух играх после возобновления чемпионата «Рубин» не смог показать ничего вразумительного. Видно, что команде нужно время, чтобы найти игру. Казанцам будет сложно забить в этом матче. Да, «Рубин» хорошо укомплектован, но командной игры, слаженности ему пока не хватает. Поэтому преимущество будет на стороне «Арсенала» в этой игре».



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