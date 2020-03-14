КХЛ. Плей-офф. «Барыс» — «Сибирь»: прогноз «Чемпионата» на исход серии Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на исход серии второго раунда Кубка Гагарина — 2020 «Барыс» — «Сибирь».

Ставка: победа «Барыса» с форой (–1.5 матча) за 1.90.

«Действовать по счёту обе команды умеют замечательно, первый раунд Кубка Гагарина это доказал. «Барыс», конечно, превосходит нынешний «Автомобилист». Это гибкая тренерская команда, способная действовать в высоком темпе и перебегать кого угодно. Однако в случае необходимости она может, например, задушить ММг в вязком хоккее.



С защитниками у клуба из Казахстана тоже всё гораздо веселее. Неудивительно, что вторая команда Восточной конференции идёт у букмекеров явным фаворитом. «Барыс» ещё никогда не доходил до полуфинала Кубка Гагарина, этот шаг станет огромным успехом. В то же время он добавляет давления, тогда как новосибирцы уже выполнили все задачи и могут играть на кураже в своё удовольствие.



Сезонная серия завершилась вничью — 1-1. Побеждали только гости: 2:0 — в Новосибирске, 2:1 ОТ — в Нур-Султане. Оба раза первого гола пришлось подождать. Победу «снеговики» одержали благодаря блистательным действиям Алексея Красикова: хозяева нанесли в два раза больше бросков (46-23), но российский голкипер совершил 45 сейвов.



Для того чтобы зацепиться в этой серии, «Сибири» придётся поставить вратарские подвиги на поток. В первом раунде получилось, теперь будет сложнее. Подбор игроков у «барсов» сильнее, ошибки в защите случаются реже, да и позиционные атаки получаются симпатичнее, чем у «Автомобилиста».



Естественно, «снеговики» оппонента просто так не отпустят, но длина «скамейки» и уровень исполнителей наверняка скажутся. Ждём нервных и упорных матчей, невысокой результативности и победы «Барыса» в шести поединках. П1 в шести матчах идёт за 5.00, а П1 с форой (–1.5) — за вполне рабочий коэффициент 1.90».