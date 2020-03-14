«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата России

Известный комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Спартак» в 22-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: ИТБ 1.5 мяча «Спартака» за 2.51.
«Для «Спартака» это очень важная встреча, учитывая, что команда проиграла в прошлом туре «Краснодару». Но сейчас всё это происходит на фоне эпидемии коронавируса, которая превратилась в пандемию и является главной проблемой человечества на данный момент. И я думаю, что у игроков это тоже, конечно, в голове. Тем более в «Спартаке» много иностранцев, тренер — немец и так далее.
Но в любом случае этот матч, повторяю, очень важен для красно-белых, поэтому «Спартак», конечно, постарается его выиграть. «Оренбург» достаточно аккуратно играет в обороне, но в прошлом туре случился сбой — пропущено пять мячей от «Сочи».
Так что, думаю, свои пару мячей и «Спартак» оренбуржцам должен забить. ИТБ2 (1.5)».
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