«Зенит» — «Урал»: ставка Александра Аксёнова на матч Российской Премьер-Лиги 14 марта

Комментатор и ведущий Александр Аксёнов дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Урал».
Ставка: победа «Зенита» с форой (–1.5) за 1.90, гол Дзюбы за 1.85.
«Эту часть сезона питерский «Зенит» начал неудачно. В двух первых матчах — с «Локомотивом» и «Уфой» — было завоевано всего два очка. Но самое главное даже не это. Самое главное — в двух этих встречах подопечные Сергея Семака не сумели забить.
Причина этой голевой засухи очевидна: Артём Дзюба и Сердар Азмун только набирают форму после незначительных повреждения. А если эта парочка не готова, то «Зенит» сразу же теряет весь свой голевой потенциал. К тому же «Локо» и «Уфа» — это в первую очередь оборона, и без лидеров атаки преодолеть её довольно трудно.
Однако во встрече с «Уралом» Дзюба и компания вполне могут рассчитывать на пополнение голевой копилки. Подопечные Дмитрия Парфенова не прочь забить сами, но при этом эта команда является чуть ли не самой пропускающей в нашем чемпионате. Первая игра в этом сезоне между этими клубами тому подтверждение — «Зенит» победил со счетом 3:1.
Так что игра, думается, будет весьма насыщенной, с большим количеством голевых эпизодов. Уверен, что «Зенит» победит. Таким образом, мой прогноз на матч «Зенит» — «Урал» — победа питерцев с форой (–1.5). Кроме того, поставлю на гол Артёма Дзюбы».
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