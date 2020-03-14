«Зенит» — «Урал»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 22-го тура РПЛ 14 марта 2020 года

Комментатор и ведущий Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Урал».



Ставка: победа «Зенита» с форой (–1.5) за 1.92.



«Баскетбол, хоккей, смешанные единоборства и многие другие спортивные мероприятия уже отменены или пройдут без зрителей. Поэтому нужно наслаждаться Российской Премьер-Лигой здесь и сейчас. Тем более в этом туре между собой сразятся питерский «Зенит» и «Урал» из Екатеринбурга.



Перед зимней паузой в российском чемпионате мы восхищались отличной игрой «Урала» в обороне. Да и в недавнем матче с ЦСКА на выезде екатеринбургский клуб пропустил лишь в самой концовке. Однако в матче с «Сочи» «Урал» показал себя с не самой лучшей стороны.



Честно говоря, я не очень верил, что «Зенит» не забьёт в двух матчах подряд. Не верю в то, что не забьёт, и сейчас. Пусть команда Сергея Семака и не распечатала ворота «Локомотива» и «Уфы», но сейчас ей нужно побеждать. Тем более «Краснодар» уже немного сократил отставание от питерцев.



Мне кажется, что свои голы в грядущем противостоянии питерцы всё-таки должны забить. Нападение питерского клуба явно сильнее обороны соперника. Должно же их наконец прорвать после безголевой серии. Именно поэтому и советую поставить на победу «Зенита» с форой (–1,5) с коэффициентом 1.92».



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