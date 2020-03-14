«Сочи» — «Краснодар»: прогноз и ставка Эльвина Керимова на матч РПЛ 15 марта 2020 года

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар», который состоится 15 марта.



Ставка: победа «Краснодара» за 2.09.



«Два весенних тура позволили «Краснодару» сократить отставание от лидера до 6 очков. До возобновления чемпионата отрыв составлял 10 баллов, но стоило «Зениту» дважды оступиться, как команда Мурада Мусаева этим воспользовалась, обыграв поочередно «Уфу» и «Спартак».



На этих выходных лидер встретится дома с «Уралом», а «Краснодар» — в гостях с «Сочи». Действующий чемпион вряд ли потеряет очки, а это значит, что «Краснодар» не имеет права на ошибку.

Сочинцы здорово выглядят в последнее время: сначала они незаслуженно проиграли «Арсеналу, а потом разгромили «Оренбург». Результативно в атаке играет Кокорин, хорошо взаимодействует с партнёрами. В общем, видна тренерская рука Федотова. Но «Краснодар» — соперник принципиально иного уровня, который не будет повторять ошибки защитников «Оренбурга».



Команда Мусаева, испытывающая серьёзные кадровые проблемы в обороне, умудрилась отыграть на ноль в двух встречах подряд — с «Уфой» и «Спартаком». На «Фиште» гости тоже постараются сыграть надёжно.



Я думаю, в этом поединке сильнее окажется фаворит, ведущий борьбу за чемпионство. Мой прогноз — победа «Краснодара» с коэффициентом 2,09».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.