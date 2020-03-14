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«Сочи» — «Краснодар»: прогноз и ставка Эльвина Керимова на матч РПЛ 15 марта 2020 года

«Сочи» — «Краснодар»: прогноз и ставка Эльвина Керимова на матч РПЛ 15 марта 2020 года
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар», который состоится 15 марта.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.09.

«Два весенних тура позволили «Краснодару» сократить отставание от лидера до 6 очков. До возобновления чемпионата отрыв составлял 10 баллов, но стоило «Зениту» дважды оступиться, как команда Мурада Мусаева этим воспользовалась, обыграв поочередно «Уфу» и «Спартак».

На этих выходных лидер встретится дома с «Уралом», а «Краснодар» — в гостях с «Сочи». Действующий чемпион вряд ли потеряет очки, а это значит, что «Краснодар» не имеет права на ошибку.

Сочинцы здорово выглядят в последнее время: сначала они незаслуженно проиграли «Арсеналу, а потом разгромили «Оренбург». Результативно в атаке играет Кокорин, хорошо взаимодействует с партнёрами. В общем, видна тренерская рука Федотова. Но «Краснодар» — соперник принципиально иного уровня, который не будет повторять ошибки защитников «Оренбурга».

Команда Мусаева, испытывающая серьёзные кадровые проблемы в обороне, умудрилась отыграть на ноль в двух встречах подряд — с «Уфой» и «Спартаком». На «Фиште» гости тоже постараются сыграть надёжно.

Я думаю, в этом поединке сильнее окажется фаворит, ведущий борьбу за чемпионство. Мой прогноз — победа «Краснодара» с коэффициентом 2,09».

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