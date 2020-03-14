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Шансы отмены Евро в 2020 году достигли у букмекеров максимума

Шансы отмены Евро в 2020 году достигли у букмекеров максимума
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Букмекерские конторы обрушили коэффициент на то, что чемпионат Европы по футболу не пройдет в 2020 году. Ставки принимают на то, перенесут ли турнир с запланированных сроков 12 июня — 12 июля. И шансы этого исхода сейчас составляют примерно 80%.

Один из российских букмекеров принимает ставки на перенос Евро-2020 с коэффициентом 1.15. На противоположный исход ставят за 4.50. Это шансы около 20%.

Еще в четверг коэффициент ставки на перенос Евро-2020 был равен 1.85, то есть вероятность составляла чуть выше 50%. Но букмекерам, вероятно, поступила волна ставок после новости о том, что 17 марта УЕФА объявит о переносе турнира. Первым об этом сообщило издание L’Equipe. Причина переноса — эпидемия коронавируса.

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