С 12 по 14 марта в Контиолахти (Финляндия) будет проходить восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Субботний день станет последним в программе сезона, оставшиеся старты решено отменить из-за угрозы распространения коронавируса.
Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Контиолахти на сегодня.
14 марта
15:45. Гонка преследования, мужчины.
17:45. Гонка преследования, женщины.
В общем зачёте Кубка мира среди мужчин лидирует француз Мартен Фуркад. Второе место занимает норвежец Йоханнес Бё, тройку лучших замыкает француз Кентен Фийон Майе. Лучший среди россиян — Александр Логинов, занимающий 8-е место.
В общем зачёте женщин лидирует итальянка Доротея Вирер. Норвежка Тириль Экхофф занимает второе место. Лучшая среди россиянок — Екатерина Юрлова-Перхт (18).
- 14 марта 2020
-
09:01
-
08:40
-
08:00
-
00:56
- 13 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 марта 2020
-
20:30
-
19:00
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30