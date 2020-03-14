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Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Контиолахти на сегодня

Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Контиолахти на сегодня
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С 12 по 14 марта в Контиолахти (Финляндия) будет проходить восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Субботний день станет последним в программе сезона, оставшиеся старты решено отменить из-за угрозы распространения коронавируса.

Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Контиолахти на сегодня.

14 марта

15:45. Гонка преследования, мужчины.
17:45. Гонка преследования, женщины.

Биатлон. КМ-2020, гонка преследования, женщины. Прогноз: Вирер будет биться до последнего
Итальянка стартует на 47 секунд позже Тириль Экхофф, надо любой ценой прорываться наверх.

В общем зачёте Кубка мира среди мужчин лидирует француз Мартен Фуркад. Второе место занимает норвежец Йоханнес Бё, тройку лучших замыкает француз Кентен Фийон Майе. Лучший среди россиян — Александр Логинов, занимающий 8-е место.

В общем зачёте женщин лидирует итальянка Доротея Вирер. Норвежка Тириль Экхофф занимает второе место. Лучшая среди россиянок — Екатерина Юрлова-Перхт (18).

Биатлон. КМ-2020, гонка преследования, мужчины. Прогноз: Фуркад выстрелит, Майе провалится
Последняя гонка сезона Кубка мира-2019/2020 у мужчин обещает получиться жаркой.
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