Биатлон, Кубок мира. Общий зачёт, расписание, во сколько начнутся гонки преследования

С 12 по 14 марта в Контиолахти (Финляндия) будет проходить восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Субботний день станет последним в программе сезона, оставшиеся старты решено отменить из-за угрозы распространения коронавируса.

Биатлон. КМ-2020, гонка преследования, мужчины. Прогноз: Фуркад выстрелит, Майе провалится Последняя гонка сезона Кубка мира-2019/2020 у мужчин обещает получиться жаркой.

Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Контиолахти на сегодня.



14 марта



15:45. Гонка преследования, мужчины.

17:45. Гонка преследования, женщины.

Обе гонки в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

В общем зачёте Кубка мира среди мужчин лидирует француз Мартен Фуркад. Второе место занимает норвежец Йоханнес Бё, тройку лучших замыкает француз Кентен Фийон Майе. Лучший среди россиян — Александр Логинов, занимающий 8-е место.



В общем зачёте женщин лидирует итальянка Доротея Вирер. Норвежка Тириль Экхофф занимает второе место. Лучшая среди россиянок — Екатерина Юрлова-Перхт (18).