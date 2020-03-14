«Арсенал» Тула — «Рубин»: прогноз «Чемпионата» на матч Российской Премьер-Лиги

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Рубин».
Ставка: «Арсенал» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.
«Рубин» в двух стартовых матчах под руководством Леонида Слуцкого ни разу не забил. Увяз в низком оборонительном блоке «Тамбова» (0:0), а затем проиграл «Крыльям Советов» (0:1). В позиционных атаках у казанцев не получается ровным счётом ничего, количество брака зашкаливает, и моменты появляются в час по чайной ложке.
С самарцами во втором тайме задача была непростой, ведь перед перерывом Хвича Кварацхелия получил вторую жёлтую карточку и оставил партнёров в меньшинстве. За 180 минут клуб из Татарстана провёл три-четыре качественные атаки. «Крыльям», например, забил на исходе получаса игры, однако мяч отменили из-за офсайда.
Обе команды только ищут свой футбол, так что игра наверняка пойдёт до гола. Шансы «Арсенала» на своём поле действительно несколько выше, но «канониры» не произвели никакого впечатления в первой половине марта. У казанцев будет возможность как минимум зацепиться за очки.
Результативного футбола, по понятным причинам, не ждём, соперникам с трудом даётся созидание. Классические Х2 идут за скромный коэффициент 1.63, зато Х2 + тотал меньше 3.5 мяча букмекеры оценивают в 1.88. Выглядит вполне неплохо. Статистика встреч в целом на нашей стороне: три из четырёх матчей в Туле завершились вничью».
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