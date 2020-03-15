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«Ростов» — «Локомотив»: дай точный прогноз — получи бонус 500 рублей!

«Ростов» — «Локомотив»: дай точный прогноз — получи бонус 500 рублей!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 15 марта, в матче 22-го тура РПЛ «Ростов» принимает «Локомотив». Смотреть прямую видеотрансляцию матча можно будет на «Матч ТВ» с 19:00 мск. А ещё можно получить бонус от ФОНБЕТ, для этого нужно сделать точный прогноз на победителя встречи!

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1. Дай прогноз на победителя матча «Ростов» — «Локомотив» на странице акции.
2. Получи 500 рублей за верный прогноз по номеру телефона!

Знаешь, кто победит? Дай точный прогноз и получи бесплатный бонус!

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