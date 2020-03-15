ЦСКА — «Уфа»: аналитики не сомневаются в победе команды Гончаренко в матче РПЛ

В матче 22 тура Российской Премьер-Лиги 15 марта московский ЦСКА примет «Уфу». Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Виктора Гончаренко в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех команды Вадима Евсеева оценён букмекерами коэффициентом 6.20.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ ЦСКА — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.66, а тотал меньше — за 2.36. Если забьет московская команды, сыграет коэффициент 1.17. Гол уфимцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.
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