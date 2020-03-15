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«Ростов» — «Локомотив»: эксперты назвали фаворита центрального матча 22-го тура РПЛ

«Ростов» — «Локомотив»: эксперты назвали фаворита центрального матча 22-го тура РПЛ
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В матче 22-го тура чемпионата России «Ростов» 15 марта примет «Локомотив». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажут «Матч Премьер» и «Матч ТВ».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 3.28. Поставить на ничью можно с коэффициентом 3.34.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Ростов» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.34, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67.

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«Локомотив» выиграл три предыдущих матча в Ростове, так что хозяев ожидают трудности.
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