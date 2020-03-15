«Сочи» — «Краснодар»: прогноз и ставка Павла Занозина на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч «Сочи» — «Краснодар» в 22-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.06.
«Чемпионат России продолжается, несмотря на все страшные беды, которые несёт нам коронавирус. Пока у нас на юге хотя бы можно играть. «Сочи» против «Краснодара». Очень интересный матч. Южное дерби!
У обеих команд мощные задачи. «Сочи» по-прежнему пытается выбраться из зоны вылета. На неделе «Сочи» — для кого-то это немного странно — разгромил «Оренбург» со счетом 5:1. «Краснодар» в гостях обыграл «Спартак» (1:0) и теперь преследует «Зенит» в гонке за чемпионство. Всего шесть очков отделяет «быков» от лидера.
В этом матче биться будут и те и другие. Здесь «Сочи» не будет так легко, как с тем же «Оренбургом» и в нескольких матчах до этого. Думаю, что команды сыграют так, как они умеют — в открытый, яркий футбол. Тем более для подобного развития событий имеются все необходимые предпосылки. У хозяев в последнее время идёт атака, а гости тоже хороши в нападении.
Ставка на верх с большой вероятностью должна пройти. Мой прогноз — тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 2.06».
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