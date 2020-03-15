Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Главная / Ставки / Новости /

«Галатасарай» — «Бешикташ»: аналитики назвали фаворита дерби в чемпионате Турции

«Галатасарай» — «Бешикташ»: аналитики назвали фаворита дерби в чемпионате Турции
Ставки / Прогнозы 0

В матче 26-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» 15 марта примет «Бешикташ». Начало встречи — в 19:00 мск. Игра пройдёт без зрителей.

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Галатасарая» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех «Бешикташа» оценён аналитиками коэффициентом 3.35. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.56.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Турции «Галатасарай» — «Бешикташ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.78, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.08.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Галатасарай» — «Бешикташ». Прогноз: пустые трибуны не помешают Фалькао в дерби Стамбула
В пяти предыдущих очных встречах побеждал строго хозяин поля.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020