«Галатасарай» — «Бешикташ»: аналитики назвали фаворита дерби в чемпионате Турции

В матче 26-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» 15 марта примет «Бешикташ». Начало встречи — в 19:00 мск. Игра пройдёт без зрителей.

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Галатасарая» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех «Бешикташа» оценён аналитиками коэффициентом 3.35. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.56.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Турции «Галатасарай» — «Бешикташ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.78, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.08.

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