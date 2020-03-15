ЦСКА — «Уфа»: прогноз Владислава Радимова на матч 22-го тура РПЛ

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ ЦСКА — «Уфа».



Ставка: счёт 0:0 в первом тайме за 2.68, тотал меньше 1.5 гола в матче за 2.78.



«В этом матче напрашивается ставка на тотал меньше. В лучшем случае ЦСКА сможет победить со счетом 1:0. «Уфа» будет играть так же, как с «Зенитом» в прошлом туре: команда закроется в обороне и будет действовать на контратаках. Уфимцы практически не атакуют большими силами, максимум 2–3 человека пытаются угрожать воротам соперника. Чуть активнее команда действует на своём поле, но в гостях основная задача футболистов — не пропустить гол в свои ворота.



Мне не нравится, как армейцы проводят первые таймы, команда действует неактивно, практически не прессингует. У ЦСКА явные проблемы с первым пасом. Карпов и Дивеев не могут начинать атаки так, как в своё время это делали Игнашевич и Березуцкие. Сейчас атаки армейцев развиваются очень медленно, соперник успевает вернуться большими силами на свою половину поля. Поэтому в предстоящей игре точно не будет много голов, но москвичи смогут одержать победу благодаря более высокому исполнительскому мастерству футболистов».



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ЦСКА — «Уфа». Прогноз: Чалов, Влашич и Дзагоев прижмут уфимцев к воротам В предыдущих двух играх владение мячом «горожан» не превышало 31 процент.