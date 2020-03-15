«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив».



Ставка: обе забьют за 1.95.



«Интересный матч. «Ростов» вымучил победу в матче с ЦСКА. В той игре было много ошибок со всех сторон, включая судейство. У «Ростова» есть проблемы с центром обороны. Сейчас непонятно, сможет ли Чистяков принять участие в матче. Но атака и средняя линия у «Ростова» очень хорошо укомплектованы.



«Локомотив» показывает более стабильную игру, чем «Ростов», но у московской команды сейчас тоже есть проблемы в обороне. Чорлука получил травму. Зато в атаке не всё так плохо: Эдер прибавил после ухода Смолова. Сейчас у него нет конкурентов за место в составе, и он стал играть лучше. Думаю, что голы в этом матче будут с обеих сторон».



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